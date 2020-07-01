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Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye ile ilgili yeni karar

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'ye yönelik yatırımların iptal edilmediğini ve bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:52:00 -
Volkswagen'den Türkiye ile ilgili yeni karar

Volkswagen, yeni yatırımlarının tamamın askıya aldı. Alman otomotiv devi Manisa'da da üretim planlıyordu.

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre Volkswagen'in Türkiye yatırımını iptal ettiği yönünde uluslararası basında yer alan haberlerin doğru olmadığı, Volkswagen'in salgın nedeniyle uluslararası yatırımlarında ertelemeye gittiği öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, açıklamadan önce Türkiye'ye bilgi verildiğini de belirttiler.

Volkswagen kurumsal iletişim yetkilileri ise “Salgın nedeniyle düşen talep sonrası Volkswagen bütün yatırımlarını durdurdu. Türkiye de buna dahil. Geleceğe yönelik olarak şu anda bir şey söylenemiyor. Türkiye'ye olan yatırım kararı durdurulmuştur” bilgisini verdiler.

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