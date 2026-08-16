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Avrupa Çok sayıda turist hayatını kaybetti Avrupa ülkesinde katliam gibi kaza
Avrupa

Çok sayıda turist hayatını kaybetti Avrupa ülkesinde katliam gibi kaza

Yeniakit Publisher
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Çok sayıda turist hayatını kaybetti Avrupa ülkesinde katliam gibi kaza

Macaristan Başbakanı Peter Magyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonyalı turistleri taşıyan otobüsün Macaristan'da kaza yaptığını, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polonyalı turistleri taşıyan otobüsün Macaristan'da şarampole yuvarlanması sonucu 12 yolcu hayatını kaybetti.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonyalı turistleri taşıyan otobüsün Macaristan'da kaza yaptığını, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Macaristan'ın doğusundaki Mezokeresztes yerleşim yeri yakınlarında M3 otobanında gece yarısından sonra meydana gelen kazada 10'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu Polonya plakalı otobüsün ilk belirlemelere göre şoförün uyuması sonucu şarampole yuvarlandığı belirtilirken, şoför polis tarafından gözaltına alındı. Yolcuların otobüsten tahliyesi gece boyunca sürerken, otobüsün altında sıkışan bazı yolcuları kurtarmak için vinç kullanıldı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski Macaristan'daki Polonya Konsolosluğu görevlilerinin Macar yetkililerle temas halinde olduğunu duyurdu.

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