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Aktüel Volkswagen'den Çin'de elektrikli araçlara yönelik 15 milyar avroluk yatırım
Aktüel

Volkswagen'den Çin'de elektrikli araçlara yönelik 15 milyar avroluk yatırım

Volkswagen, Çin'de 2025'e kadar şirketin 15 farklı elektrikli araç modelini üretmeyi planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:16:23 -
Volkswagen'den Çin'de elektrikli araçlara yönelik 15 milyar avroluk yatırım

BERLİN (AA) - Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de ortak girişimlerle elektrikli araç üretimine 15 milyar avro yatırım yapacağını duyurdu.

Volkswagen Group China tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin'deki ortak girişimleri SAIC VOLKSWAGEN, FAW-Volkswagen ve JAC Volkswagen'in, 2020-2024'te e-hareketliliğe15 milyar avro yatırım yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Çin'de 2025'e kadar Volkswagen'in 15 farklı elektrikli modelinin üretileceği ve şirketin ürün portföyünün yüzde 35'inin elektrikli modellerden oluşacağı kaydedildi.

Elektrikli araçların üretiminin gelecek ay başlayacağı bildirilen açıklamada, Alman şirketin Çin'de gelecek yıl elektrikli araç satışlarını ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, Çin hükümetinin elektrikli araçlar için şarj altyapısına şimdiden büyük yatırım yaptığı, Volkswagen'in Çin'de batarya teknolojisi ve şarj altyapısında ortaklıklar geliştirmeye devam ettiği aktarıldı.

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