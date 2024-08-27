Volkswagen ve Ford'a ceza kapıda!
Elektrikli otomobillere olan talebin azalması Ford ve Volkswagen gibi dev şirketleri zora sokabilir.
Elektrikli otomobil satışlarındaki yavaşlama, dünya genelindeki otomobil markalarını zor durumda bırakma riski taşıyor. Automotive News Europe’un haberine göre, Volkswagen ve Ford’un da aralarında bulunduğu birçok üretici, 2025 yılı için belirlenen emisyon sınırlarını aşma tehlikesiyle karşı karşıya.
2025 itibarıyla Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri yürürlüğe girecek. 2021 yılından bu yana otomobil üreticileri, filolarındaki ortalama emisyon seviyesini 116 g/km olarak hedefliyor. Ancak 2025’ten itibaren bu sınır 93.6 g/km’ye düşecek. Her markanın filosunun ortalama ağırlığına göre belirlenen bu sınır, bazı üreticiler için ufak farklılıklar gösterebilecek.
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