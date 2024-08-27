Volkswagen ve Ford'a ceza kapıda!

Elektrikli otomobil satışlarındaki yavaşlama, dünya genelindeki otomobil markalarını zor durumda bırakma riski taşıyor. Automotive News Europe’un haberine göre, Volkswagen ve Ford’un da aralarında bulunduğu birçok üretici, 2025 yılı için belirlenen emisyon sınırlarını aşma tehlikesiyle karşı karşıya.

2025 itibarıyla Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri yürürlüğe girecek. 2021 yılından bu yana otomobil üreticileri, filolarındaki ortalama emisyon seviyesini 116 g/km olarak hedefliyor. Ancak 2025’ten itibaren bu sınır 93.6 g/km’ye düşecek. Her markanın filosunun ortalama ağırlığına göre belirlenen bu sınır, bazı üreticiler için ufak farklılıklar gösterebilecek.

Öte yandan, Avrupa Birliği’nin emisyon sınırını aşan üreticilere uyguladığı ağır cezalar da dikkat çekiyor. Söz konusu düzenlemeye göre, sınırı geçen her gram için 95 euro ceza kesiliyor. 2021 yılında getirilen bu kural çerçevesinde, üreticilerin toplamda 550 milyon dolar gibi yüksek bir ceza ödemesi gerektiği ifade ediliyor. Bu durum, özellikle elektrikli otomobil geçiş sürecinde sorun yaşayan markalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

2025 yılında ise bu cezanın ciddi anlamda artması bekleniyor. Çünkü resmi verilere göre 2025 yılı sınırlamalarına uyan sadece iki marka var: Geely ve Tesla. Ürün gamında sadece hibrit ve tam elektrikli modeller bulunduran Toyota bile -sınıra yaklaşmış olsa da- henüz kurallara uyum sağlayamıyor. Sınıra en uzak iki üretici ise Volkswagen ve Ford.