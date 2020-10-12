Volkswagen Türkiye'ye geliyor mu? Otomotiv Sanayii Derneği'nden açıklama

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, pandemiye rağmen talep patlamasının yaşandığı otomotiv sektöründeki gelişmelerin sanayiye etkilerini değerlendirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, pandemiye rağmen sanayide çarkların döndüğünü belirten Yenigün, Türkiye’ye yeni yatırımlar çekilmesinin en büyük amaçlarından biri olduğunu söyledi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) vazgeçtiği Manisa yatırımı ile ilgili konuşan Yenigün, "Volkswagen'in bir geliş hikayesi vardı, fakat maalesef oldukça iyi bir olgunluğa erişmiş olmasına rağmen pandemi ile bağlantılı sıkıntıya tahammül edemedi ve karar değiştirdi. Pandemi sonrası yıllarda bu konunun tekrar gündeme geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'Otomotiv üretimi sıralamasında Avrupa’da 4. konumdayız'

Yenigün, yerli sanayinin dünyadaki durumu ile olarak da, "Otomotiv üretimi sıralamasında Avrupa’da 4'üncü konumdayız. Otomobilde 7’yiz ama ticari araçta büyük üstünlüğümüz var. Ticari araç üretiminde Avrupa’da 3'üncü konumdayız ve dünyadaki 11'incilik ve Avrupa’daki 3'üncülük önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla daha da yukarı noktaya gelebilir. Türkiye’nin otomotiv sanayindeki şanı şerefi, ünü oldukça yüksek. Bu konuda özellikle esnek, verimli ve kaliteli üretimle bunları yapabiliyoruz" bilgilerini paylaştı.

'Üretimdeki yerlilik oranı tehlikede'

Otomotiv sanayisinde yerlilik oranının çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Yenigün, gelecek için uyarılarda bulundu:

"Gelecek için rehavete uğramamamız lazım. Elektrifikasyon, otonomi ve yazılım konusundaki gelişmeler ve müşteri talepleriyle bu oranların düşme tehlikesi var. Bu konulara hem tedarik sanayi hem de ana sanayi olarak çalışıyoruz. 2021 yılı için yıkıcı teknolojiler gündem maddelerimiz. Özellikle tedarik sanayindeki şirketlerimizin bu yeni teknolojileri bir an önce kendilerine adapte etmeleri gerekiyor ki biz de ana sanayi şirketleri olarak teknolojiyi aracın içine koyacağımız zaman onu yurt dışından değil Türkiye’deki bir imalatçımızdan, tedarikçilerimizden temin edelim."

Türk otomotiv sanayisindeki toplam üretim kapasitesinin 2 milyon adet olduğunu bildiren Yenigün, "Şirketlerimiz pandemiye rağmen yatırım yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu rakamın önümüzdeki dönemde yükseleceğini umuyoruz" dedi.

'Daha pahalı araçları ihraç ettik'

OSD verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde yapılan ihracat adet bazında yüzde 33 azalarak 616 bin 120 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 24, euro bazında ise yine yüzde 24 oranında azaldı.

Yılın ilk 9 aylık döneminde gerçekleşen ihracat sonuçlarına bakarak kötümser olmamak gerektiğini vurgulayan Yenigün, "Mart, Nisan ve Mayıs aylarında otomobil ve hafif ticari satışlarında İtalya’nın, İspanya’nın sıfır çektiğini, Fransa’nın, İngiltere’nin ne kadar zor durumda olduğunu ve hatta İngiltere pazarının ne kadar geç açıldığını unutmayalım. O dönemlere rağmen yine de 9 aylık sürede elde edilen sonuçlar kötü değil. İhracatta adetteki yüzde 33 oranında gerilemeye rağmen, parasal karşılığında ise yüzde 24’lük bir geriliğimiz var. Bu da, adet olarak Avrupa pazarı nedeniyle düştüğümüzü, ancak her ihraç ettiğimiz aracın daha değerli olduğunu, daha pahalı araçlar olduğunu gösteriyor" dedi.

Avrupa’dan gelen haberlerin olumlu olduğunu ve satışların artmaya başladığını bildiren Yenigün, "Bundan bizler olumlu etkileneceğiz. Hatta birçok fabrikamız ihracata yönelik maksimum kapasiteyle üretime başladı" diye konuştu.

İhracatta kilogram başında gelir hakkında da bilgiler paylaşan Yenigün, 2019 yılında ana sanayinin kilogram başına ihracat değerinin 9.37 dolar olduğunu hatırlatarak, bu yıl söz konusu rakamın 10 doların üzerine çıktığını da vurguladı.

'AB'den 24 saat sonra İngiltere ile anlaşalım'

Yenigün, yıl sonu pazar tahminlerini ile ilgili de konuştu. 2020 sonu itibariyle iç pazarın 750 bin adet ile kapanacağını öngördüklerini kaydeden Yenigün, "Hazırlıklarımız buna göre. 2020 Temmuz ayı öngörümüze göre ciddi bir artış demek bu. Tabii ki geçtiğimiz yıl gerçekleşen 490 bin adetlik pazara göre de çok ciddi bir artış. Dolayısıyla sektör olarak kötü bir durumda değiliz. Ama bundan sonra, 2021’den sonra da büyümeye devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Sanayinin geleceği açısından Brexit olarak anılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecini yakından takip ettiklerinin de altını çizen Yenigün, "OSD olarak da bakanlıkla yaptığımız istişareler sonucunda geldiğimiz nokta, Avrupa Birliği ile İngiltere’nin bir anlaşma yapmasının hemen 24 saat ardından Türkiye’nin de İngiltere ile bir anlaşma yapmasını sağlamak. Şu andaki en büyük hedefimiz bu. Hatırlatmak gerekirse, Türkiye Avrupa Birliği kuralları gereği, Avrupa Birliği bir anlaşma yapmadan İngiltere ile doğrudan bir serbest ticaret anlaşması yapamıyor" ifadelerini kullandı.