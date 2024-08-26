Volkswagen, otomobilde oyun için düğmeye bastı

Volkswagen'in otomobillerinde yakında cep telefonunuzu kullanarak arkadaşlarınızla multiplayer oyunları oynayabileceksiniz. AirConsole ile işbirliği yapan şirket, oyun platformunu ID.7, ID.5, ID.4 ve ID.3 ürün serilerinin yanı sıra yeni Passat, Tiguan, Golf ve Golf Estate modellerine getiriyor. Özellik ilk olarak Eylül ortasına kadar Avrupa pazarındaki kullanıcılara sunulacak.

QR kod ile telefonlar bağlanacak

Otomobilin bilgi eğlence ekranında AirConsole uygulamasını başlattıktan sonra, QR kodunu kullanarak akıllı telefonunuzu bağlayabileceksiniz. Diğer yolcular da aynı yöntemle bağlanarak multiplayer oyunlar oynamak mümkün olacak. Ancak, AirConsole'un yalnızca araç park halindeyken çalışacağını belirtelim. Böylelikle, otomobil şarj olurken veya başka bir sebeple beklerken keyifli vakit geçirmek için bir seçenek sunulacak.

AirConsole'u ilk olarak geçtiğimiz sene BMW kullanıcılarına sunmuştu. Platform ayrıca masaüstü web tarayıcısında, Android TV, Google TV ve Amazon Fire TV'de de mevcut. Otomobillerde oyun hizmeti sunmak son yıllarda bir trend haline geldi. Tesla bazı modellerinde Steam'e erişim imkanı bile sunuyor.