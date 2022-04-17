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Gündem Volkswagen kullanıcılarına şok haber! O kararı aldılar
Gündem

Volkswagen kullanıcılarına şok haber! O kararı aldılar

Alman otomobil devi Volkswagen, ABD'de yaklaşık 6 bin 500 Tiguan modelini geri çağırma listesine ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 12:22:00 -
Volkswagen kullanıcılarına şok haber! O kararı aldılar

 

 

Volkswagen, şimdilik sadece ABD'de tespit edilen sorun nedeniyle  2018-2021 yılları arasında üretilen toplam 6.553 adet Tiguan'ı geri çağırma kararı aldı.

Alman şirketten yapılan açıklamada, söz konusu modellerin yolculuk esnasında arka spoiler'inin düştüğü bilgisi paylaşıldı. Volkswagen, bunun spoiler'i yerine takmak için kullandığı metottan kaynaklandığını belirtiyor.

2021 yılının Kasım ayında araştırmalarına başlayan üretici, 30 Mart itibarıyla sorunun kaynağını buldu ve hızlıca bir geri çağırma programı başlattı.

Sürücüler tehlike yaşayabilir

Sorun her ne kadar kulağa büyütülecek gibi gelmese de raporlanan veriler, spoiler'in genellikle sürüş esnasında yerinden çıktığını gösteriyor. Bu da trafikte diğer sürücüler için bir tehlike oluşturabilir.

Tiguan ailesi, standart olarak bir spoiler'e sahip olmadığından söz konusu geri çağırma işleminden etkilenen araç sayısı düşük. Öte yandan, daha önce benzer bir çağırma Avustralya'da da gerçekleşmişti.

Volkswagen, sorunlu araçların tamamını ücretsiz şekilde tamir edecek. Bir süreliğine Tiguan'ın spoiler opsiyonunu kapatma yoluna giden üretici, yakın zamanda sorunlu araç sahiplerini bildirmeye başlayacak.

Söz konusu geri çağırma henüz ülkemiz için geçerli olmasa da aşağıdaki bağlantıdan şasi numaranız ile geri çağırma durumunu kontrol edebilirsiniz.

 

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