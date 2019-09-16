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Volkswagen dizel skandalı mağdurlarına tazminat ödeyecek

Almanya’da Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi, dizel skandalında verdiği yeni bir kararla, Volkswagen firmasının mağdurlara kasıtlı ve yanlış davrandığı düşüncesiyle tazminat ödemesine karar verdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:39
Volkswagen dizel skandalı mağdurlarına tazminat ödeyecek

Almanya’da Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi, dizel skandalında verdiği yeni bir kararla, Volkswagen firmasının mağdurlara kasıtlı ve yanlış davrandığı düşüncesiyle tazminat ödemesine karar verdi.


Almanya’da dizel skandalında Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesinin verdiği kararla, mağdurlara tazminat yolu açıldı. Mahkeme, dizel skandalının ortaya çıkmasının ardından satın alınmış olunan Volkswagen Beetle Cabrio model araçların sahiplerine firmasının kasıtlı ve yanlış bir şekilde davrandığı düşüncesiyle tazminat ödemesine karar verdi.


Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi verdiği kararı değerlendiren Avukat Ünal Taşhan, dizel araç mağdurlarının yıl sonuna kadar bu yeni karardan faydalanması gerektiğine vurgu yaparak, mağdurlara yeni bir umut doğduğunu söyledi.


Zaman aşımına da dikkat çekerek, mağdurların yıl sonuna kadar dava açmaları tavsiyesinde bulunan Taşhan, "Karlsruhe, Koblenz ve Köln Yüksek Eyalet Mahkemelerinden de mağdurları haklı gören tazminat kararları çıktı. Ama 2015 yılından sonra araç satın alanlarda bazı hakimler şöyle bir sorun gördü. 22.09.2015 tarihinde Volkswagen bir açıklamada bulunmuştu. Söz konusu firma, dünya çapında yaklaşık 11 milyon tip EA 189 motorlu araçlar hatalı olduğu bildirmişti. Bazı hakimler 22.09.2015 tarihinden sonra araç satın alan kişilerin tazminat hakkı olmama tehlikesi olduğunu belirtmişti. Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi bu yeni karar ile tam tersini belirtti. Mahkemeden Volkswagen’in 2015 yılındaki açıklamasında, araçların detaylı bir şekilde açıklamadığı için 22.09.2015 tarihinden sonra araç satın alan kişilerin tazminat hakkını etkilemediğine dair bir karar çıktı. Bu şekilde mağdurların yolunu açmış oldular. Araçta bir hata varsa, bir hile yapıldıysa, tazminat yoluyla arabanın parasını geri alabiliyor. Burada zaman aşımı sıkıntısı var. Volkswagen açılan davalarda zaman aşımını öne sürüyor. Zaman aşımı Almanya’da 3 yıl. Mağdurlara, zaman aşımından etkilenmemeleri için 2019 yılının sonuna kadar dava açmalarını tavsiye ediyoruz. Bize başvuranların bu davalarla ilgili araçların hatalı olup olmadığını ücretsiz kontrol ediyoruz. Bunun için arabaya ait evraklar gerekiyor. Hata varsa, tazminat davası açılabilir. Hukuk sigortaları dava masraflarını karşılayabilir" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:39
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