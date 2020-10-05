Volkswagen Crafter’ın yeni modeli satışa sunuldu

Volkswagen Ticari Araç’ın C-D segmentindeki güçlü temsilcisi Crafter model ailesi Okul ve Servis modellerinin Uzun Şaşi (LWB) versiyonuyla genişledi. Panel Van, Ekstra Uzun Şasi (ELWB) Okul ve Servis versiyonları satışta olan model ailesi, Uzun Şasi (LWB) Servis 15+1 ve Okul 16+1 versiyonlarıyla daha da güçlendi. Sunduğu donanım özellikleriyle sınıfında fark yaratan Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 ve Okul 16+1 modelleri, 4 tona ulaşan azami yük ağırlığı, düşük yakıt tüketimi, 140 PS güç ve 340 Nm tork sağlayan 2 litrelik motoruyla öne çıkıyor. Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 versiyonu 315 bin TL’den, Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 versiyonu ise 342 bin TL’den başlayan fiyatlarla Volkswagen Ticari Araç showroomlarında yerini aldı.