  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Volkswagen Crafter’ın yeni modeli satışa sunuldu
Ekonomi

Volkswagen Crafter’ın yeni modeli satışa sunuldu

Volkswagen Ticari Araç’ın C-D segmentindeki güçlü temsilcisi Crafter model ailesi Okul ve Servis modellerinin Uzun Şaşi (LWB) versiyonu Volkswagen Ticari Araç showroomlarında yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:15:00 -
Volkswagen Crafter’ın yeni modeli satışa sunuldu

Volkswagen Ticari Araç’ın C-D segmentindeki güçlü temsilcisi Crafter model ailesi Okul ve Servis modellerinin Uzun Şaşi (LWB) versiyonuyla genişledi. Panel Van, Ekstra Uzun Şasi (ELWB) Okul ve Servis versiyonları satışta olan model ailesi, Uzun Şasi (LWB) Servis 15+1 ve Okul 16+1 versiyonlarıyla daha da güçlendi. Sunduğu donanım özellikleriyle sınıfında fark yaratan Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 ve Okul 16+1 modelleri, 4 tona ulaşan azami yük ağırlığı, düşük yakıt tüketimi, 140 PS güç ve 340 Nm tork sağlayan 2 litrelik motoruyla öne çıkıyor. Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 versiyonu 315 bin TL’den, Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 versiyonu ise 342 bin TL’den başlayan fiyatlarla Volkswagen Ticari Araç showroomlarında yerini aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan Türkçesi ile konuşmaya çalıştığı video sosyal medyada tekrar gündem oldu.
Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor
Dünya

Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, İran'ın Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına ilişkin tutumunu değerlendirdi. Yılmaz, cephe ..
Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi
Dünya

Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ederken, Ermenistan’ın kayıplarını gizlediği tahmin edildi. Rusya’dan gerilime ilişkin ateş..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay