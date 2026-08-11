TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu

Programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA Bulanık İlçe Başkanı Fikret Aral, yaz okulunun yalnızca eğitim faaliyetlerinden ibaret olmadığını belirterek, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi adına önemli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Konuşmasında yaz okuluna katılan öğrenci sayısına dikkat çeken Aral, bu yıl Bulanık'ta yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin yaz okulundan faydalandığını söyledi. Çocukların Kur'an-ı Kerim öğrendiğini, değerler eğitimi aldığını, spor yaptığını ve yeni dostluklar kurduğunu belirten Aral, amaçlarının vatanını seven, ahlaklı, ailesine bağlı ve sorumluluk sahibi bir gençlik yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başta olmak üzere yaz okuluna destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Aral, "Bizim davamız şahısların değil, gençliğin davasıdır. Biz bu yola yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için çıktık. Beklediğimiz en büyük karşılık, gençlerimizin iyi yetişmesi ve büyüklerimizin 'Allah razı olsun' duasıdır. Kim bu memlekete hizmet ediyorsa onun yanında oluruz. Çünkü mesele şahıs değil, Bulanık'ın geleceğidir" dedi. Aral, yaz okulunda görev alan koordinatörlere, öğreticilere, gönüllülere ve velilere teşekkür ederek öğrencilerin gelecekte ülkeye faydalı bireyler olması temennisinde bulundu.