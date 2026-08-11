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TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu

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TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu

Muş’un Bulanık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okulu kapanış programı, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim aldığı yaz okulunun final programında öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni toplarken, Kur’an-ı Kerim eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

#1
Foto - TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Temsilciliği tarafından yaz boyunca sürdürülen yaz okulu programı, Bulanık Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen geniş katılımlı kapanış programıyla sona erdi. İlçede eğitim gören öğrencilerin manevi, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan yaz okulunun final programı, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Salonu dolduran öğrenciler, veliler ve davetliler, öğrencilerin hazırladığı birbirinden renkli gösterileri ilgiyle takip etti. Program kapsamında öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, ilahiler seslendirildi, şiirler okundu ve çeşitli sahne gösterileri sergilendi. Yaz okulu boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sahneye taşıyan öğrenciler, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

#2
Foto - TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu

Programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA Bulanık İlçe Başkanı Fikret Aral, yaz okulunun yalnızca eğitim faaliyetlerinden ibaret olmadığını belirterek, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi adına önemli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Konuşmasında yaz okuluna katılan öğrenci sayısına dikkat çeken Aral, bu yıl Bulanık'ta yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin yaz okulundan faydalandığını söyledi. Çocukların Kur'an-ı Kerim öğrendiğini, değerler eğitimi aldığını, spor yaptığını ve yeni dostluklar kurduğunu belirten Aral, amaçlarının vatanını seven, ahlaklı, ailesine bağlı ve sorumluluk sahibi bir gençlik yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başta olmak üzere yaz okuluna destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Aral, "Bizim davamız şahısların değil, gençliğin davasıdır. Biz bu yola yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için çıktık. Beklediğimiz en büyük karşılık, gençlerimizin iyi yetişmesi ve büyüklerimizin 'Allah razı olsun' duasıdır. Kim bu memlekete hizmet ediyorsa onun yanında oluruz. Çünkü mesele şahıs değil, Bulanık'ın geleceğidir" dedi. Aral, yaz okulunda görev alan koordinatörlere, öğreticilere, gönüllülere ve velilere teşekkür ederek öğrencilerin gelecekte ülkeye faydalı bireyler olması temennisinde bulundu.

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Foto - TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu

"Muş genelinde 8 bin 200 öğrenciye ulaştık" TÜGVA Muş İl Başkanı Hasan Basri Meriç ise konuşmasında yaz okullarının yalnızca dini eğitim veren kurslar olmadığını, aynı zamanda çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen önemli eğitim merkezleri olduğunu söyledi. Muş genelinde bu yıl 8 bin 200 öğrencinin yaz okuluna katıldığını ifade eden Meriç, altı hafta boyunca çocuklara Elifba, Kur'an-ı Kerim, İlmihal ve Siyer-i Nebi derslerinin yanı sıra akıl ve zekâ oyunları, sosyal faaliyetler ile sportif etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Konuşmasında güçlü bir geleceğin ancak değerleriyle yetişmiş bir nesille mümkün olacağını vurgulayan Meriç, çocukların bilgi kadar vicdan, merhamet ve adalet duygusuyla yetişmesinin önemine dikkat çekti. Gazze'de yaşanan insani drama da değinen Meriç, mazlum coğrafyalardaki çocukların unutulmaması gerektiğini belirterek, tüm katılımcılarla birlikte Gazze'deki insanlar için dua ettiklerini ifade etti. Yaz okullarının çocukların hayatında önemli izler bıraktığını dile getiren Meriç, "Biz sadece bir yaz okulu yapmıyoruz. Gönüllere dokunuyor, kardeşliği büyütüyor ve geleceğe umut ekiyoruz. Kapısı çalınmamış bir hane, elinden tutulmamış bir genç bırakmama hedefiyle çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bugün çocuklarımızın gönüllerine ektiğimiz tohumlar yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecektir" dedi.

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Foto - TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu

"Öğrencilerden renkli gösteriler" Program boyunca öğrencilerin hazırladığı sahne gösterileri salonda büyük ilgi gördü. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, şiir okunması ve çeşitli gösteriler izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. Veliler çocuklarının sahne performanslarını cep telefonlarıyla kaydederken, program boyunca duygusal anlar da yaşandı.

#5
Foto - TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu

"Başarılı öğrencilere ödüller verildi" Kapanış programının sonunda yaz okulu süresince Kur'an-ı Kerim eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Malazgirt Kaymakamı Ahmet Tayyip Karaman ve diğer protokol üyeleri öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Ödül töreninin ardından öğrenciler, protokol üyeleri ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Yoğun katılımın olduğu program, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Program sonunda katılımcılar, yaz okullarının çocukların hem manevi hem de sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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