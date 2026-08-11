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Spor ultrAslan lideri Muzaffer Şirin, "Sayın Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı
Spor

ultrAslan lideri Muzaffer Şirin, "Sayın Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın lideri Sebahattin (Muzaffer) Şirin, adliye öncesi sağlık kontrolüne getirildiği sırada zafer işareti yaparak, “Sayın Öcalan’a özgürlük” diye bağırdı.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda ‘Sebahattin Şirin’ ismiyle tanınan Muzaffer Şirin, yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Şirin'in ikametinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon TL değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şirin sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen Şirin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Şirin hastaneye girdiği sırada, “Sayın Öcalan’a özgürlük” diye bağırdı ve zafer işareti yaptı.

BAKAN GÜRLEK'İ HEDEF ALMIŞTI

Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldığı sosyal medya paylaşımında, "Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" geyiğini el yükselterek devam ettirmişti. Devleti ve Bakan Gürlek'i töhmet altında bırakmaya çalışan ancak hiçbir delil paylaşamayan Galatasaraylı tribün lideri, "Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz." demişti.

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Yorumlar

hasel

Tıkayın içeriye.Günde bir öğün yemekçe yiyecek.Cezasını çeksin.

Cengiz

Her zanlı bir yere saldırıyor,hedef saptırmak için,ama nafile kuzu kuzu hesap vereceksiniz
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