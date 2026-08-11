ultrAslan lideri Muzaffer Şirin, "Sayın Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda ‘Sebahattin Şirin’ ismiyle tanınan Muzaffer Şirin, yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Şirin'in ikametinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon TL değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şirin sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen Şirin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Şirin hastaneye girdiği sırada, “Sayın Öcalan’a özgürlük” diye bağırdı ve zafer işareti yaptı.

BAKAN GÜRLEK'İ HEDEF ALMIŞTI

Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldığı sosyal medya paylaşımında, "Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" geyiğini el yükselterek devam ettirmişti. Devleti ve Bakan Gürlek'i töhmet altında bırakmaya çalışan ancak hiçbir delil paylaşamayan Galatasaraylı tribün lideri, "Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz." demişti.