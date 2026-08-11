  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi: Yarın yeni aşamaya geçiliyor! 81 vali ile ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi 30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emekli maaşına haciz konulabilir mi? İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 20 adrese baskın yapıldı, gözaltılar var Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıldır görevde! Milletin iradesine sahip çıktı Terör devleti Filistinli şehitlerden bile rant peşinde: 1700 cenazeyi pazarlık kozu olarak tutuyorlar Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu! İşte masadaki konular: Bakan Fidan’dan Libya Çıkarması 96 şüpheli yakalandı, 69’u cezaevinde: Sosyal medyadan zehir ticaretine büyük darbe Kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek! Devlet babalığını yaptı
Gündem Bakan Çiftçi: Yarın yeni aşamaya geçiliyor! 81 vali ile ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi
Gündem

Bakan Çiftçi: Yarın yeni aşamaya geçiliyor! 81 vali ile ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Çiftçi: Yarın yeni aşamaya geçiliyor! 81 vali ile ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 81 il valisi ile yarın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeni aşamasına yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" dedi. Yarın saat 15.00’te başlayacak zirve, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirerek sürecin yeni aşamasını resmen başlatacak.

'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeni aşamasına yönelik çalışmalar başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 81 il valisi ile yarın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeni aşamasına yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye iç güvenlik ve toplumsal huzur gündemiyle tarihi günler yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin göstermiş olduğu vizyon doğrultusunda terörsüz Türkiye süreci yasal çerçeveye girdi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin atılan yasal adım 'Çerçeve Yasa', yarın saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu’nda düzenlenecek üst düzey zirve ile resmen sahaya inecek. Yasanın Meclis’ten geçmesinin hemen ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarını ivedi olarak video konferans toplantısına çağırdı. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un da bizzat katılacağı bu geniş kapsamlı toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi tek ekranda bir araya getirecek" denildi.

SAHADAKİ OLASI SORUNLAR KONUŞULACAK

Açıklamaya göre; toplantıda sürecin 81 ildeki valiler tarafından anlık olarak takip edilmesi istenecek. Süreç içerisinden yer alacak adımların toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları görüşülecek. Toplantıda, valiler ile kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar konuşulacak. Olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek.

SIFIR TOLERANSLA HAREKET EDİLECEK

Toplantıda 81 ilin mülki amirleri ile kolluk birimlerine talimatlar verilecek. Valiler, illerinde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yapacak. Kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri kırsal alanda jandarma teşkilatı kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek. Güvenlik güçleri, bir yandan provokasyonları engellerken diğer yandan vatandaşla kurulan güven bağını güçlendirecek. Açıklamada, "Yarın saat 15.00’te başlayacak zirve, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirerek sürecin yeni aşamasını resmen başlatmış olacak" denildi.

Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi
Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi

Gündem

Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23