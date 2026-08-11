Berkan Kutlu’nun yeni adresi belli oldu
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Süper Lig ekibi Kocaelispor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, orta sahasını Berkan Kutlu ile güçlendirdi. Yeşil-siyahlı ekip, 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbol kariyerine İsviçre’de başlayan Berkan Kutlu; FC Monthey ve FC Sion’un ardından Türkiye’de Alanyaspor ve Galatasaray formaları giydi. 2023-2024 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’da kiralık olarak görev yapan Kutlu, daha sonra Galatasaray’a döndü. Berkan Kutlu, 2026 yılının ocak ayında ise Konyaspor’a transfer oldu.