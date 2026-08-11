Karşıyaka, Rashard Kelly ile anlaşma sağlandı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly’yi transfer etti.
Karşıyaka Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına bir isim daha ekledi. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly’yi kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Rashard Kelly Karşıyaka’mızda! Geçtiğimiz sezonlarda Wichita State Shockers, Parma, JDA Dijon, Gaziantep, Wolves Vilnius, BC Prometey, ADA Blois Basket takımlarında forma giyen; geçtiğimiz sezonu ise Aomori Watts’ta tamamlayan Rashard Kelly, 2026-27 sezonunda Karşıyaka’mızın formasını giyecek. Rashard’a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.