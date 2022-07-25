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Teknoloji Volkswagen CEO'su istifa etti! Yerine dünya devinin patronu geçecek
Teknoloji

Volkswagen CEO'su istifa etti! Yerine dünya devinin patronu geçecek

Normal şartlarda sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Volkswagen CEO'su Herbert Diess istifa ettiğini duyurdu. Diess'in yerine Porsche'nin CEO'su olan Oliver Blume geçecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 09:45:00 -
Volkswagen CEO'su istifa etti! Yerine dünya devinin patronu geçecek

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, istifa ettiğini duyurdu. 2018'de CEO koltuğuna oturan Diess'in yönetim kurulu ile 'karşılıklı uzlaşarak' 1 Eylül'den itibaren görevini devredeceği kaydedildi.

Diess'in normal şartlarda sözleşmesi 2025'te sona erecekti. Bu nedenle, söz konusu istifa şirket içinde sürpriz olarak yorumlandı.

Diess'ten boşalacak VW CEO'su görevine ise halihazırda Porsche'nin CEO'su olan Oliver Blume'nin getirileceği açıklandı.

Volkswagen finans direktörü Arno Antlitz de, yeni dönemde Alman üreticinin COO koltuğuna oturacak.

Diess, 2015 yılında Volkswagen'in başını çektiği 'dizel skandalı' sonrası gelişen süreçte, otomotiv endüstrisinin elektrikli otomobillere yöneldiği bir dönemde Volkswagen' liderlik etti.

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