Volkswagen Bora geri dönüyor!

Volkswagen, 2000'li yılların sevilen sedan modeli Bora'yı yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Çin pazarındaki Volkswagen Sagitar L modelinin ihraç versiyonu olarak konumlanacak yeni Bora'nın, yakın zamanda Kazakistan ve ardından diğer seçili ülkelerde satışa sunulması bekleniyor.

Tasarım ve iç mekan

Yeni Volkswagen Bora, 4.8 metrelik uzunluğu ve kavisli tavan yapısıyla modern bir gövdeye sahip. Aracın ön ve arka kısmında yer alan far grupları, modern tasarım diline uygun olarak LED şeritlerle birbirine bağlanıyor. İç mekanda ise sürücüleri dijital bir gösterge paneli ve 15 inç büyüklüğünde devasa bir dokunmatik ekran karşılıyor. Ayrıca araç, 533 litrelik geniş bagaj hacmiyle aile kullanımları için de son derece uygun.

Performans ve teknik detaylar

1.5 litrelik turboşarjlı benzinli bir motor barındıran yeni Bora, 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri DSG şanzımanla donatılan model, 0'dan 100 km/s hıza 8.8 saniyede ulaşırken, maksimum 200 km/s hız yapabiliyor. Henüz tüm donanım paketleri açıklanmasa da araçta matrix farlar, panoramik tavan, kablosuz şarj ve temel sürücü destek sistemi gibi özelliklerin sunulacağı belirtiliyor.

Volkswagen Bora ismi otomobil tutkunları için yabancı değil. İlk kez 1998 yılında, dördüncü nesil Jetta'nın Avrupa pazarındaki ismi olarak karşımıza çıkan model, döneminin en popüler kompakt sedanlarından biri olmayı başarmıştı. Yeni nesil Bora ile Volkswagen, bu mirası modern teknoloji ve uygun fiyat dengesiyle devam ettirmeyi hedefliyor.