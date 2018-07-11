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Volkan: Onda kendimi görüyorum

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini yenileyen Volkan, gündeme dair açıklamalar yaptı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:57
Volkan: Onda kendimi görüyorum

Fenerbahçe'de olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Volkan, "Herhangi bir sıkıntı olmadan anlaşmamızı sağladık, herkese teşekkür ediyorum. Bu sözleşmenin benim için ne anlam ifade ettiğini anlatmama gerek yok. Sözleşmenin süresi hakkında konuşmayacağım. Ben iyi hissettiğim sürece oynamak istiyorum, zaten iyi olmadığımı düşünürsem kulübe yük olmam ve sözleşmem olsa dahi sözleşmemi sonlandırırım. Kulüp isterse sözleşme ile ilgili gereken açıklamayı yapar" dedi.

Cocu ile ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayan Volkan, "Cocu ile geldiği ilk günden bu yana iyi bir ilişkimiz var. Bu kamp süresince birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve onun isteklerine paralel devam edeceğiz. Cocu ile geçmişe yönelik bir görüşmemiz oldu, fikirlerimi de belirttim ancak basında yazılanlar gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Berk'i de değerlendiren Volkan, "Yeni transferimiz Berke de ben kendimi görüyorum. Ben, Berke'nin yaşındayken top tutmasını bilmiyordum ve Fenerbahçe'ye geldiğim zaman kalecilik yapmayı öğrendim. Belirli bir kalitesi ve eğitimi var Berk'in, umarım Fenerbahçe kalesindeki yerli geleneğini de devam ettirir. Benim kalecilikte artık öğrenecek bir şeyim kalmadı" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'ndaki kaleci performanslarını da değerlendiren Volkan, "Dünya Kupası'nda Courtois iyi performans gösterdi ancak performanslar sadece kaleciler ile alakalı bir durum değil. Örneğin De Gea harika bir kaleci ancak İspanya'da sorun vardı ve 5 pozisyonda 5 gol yediler. 16-17 yıllık kalecilik yapıyorum ve hiçbir zaman iyiyim ya da kötüyüm demedim ama insanların bana saygı duyması gerekiyor. Ben elimden geldiği sürece burada olacağım ve kariyerim bittikten sonra da tribündeki yerimi alacağım, daha sonra da kulübümüz imkan verirse başka görevler alacağız" dedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:57
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