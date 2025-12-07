Takım, şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirmek için final yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Volkan Group, şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirmeyi hedefliyor

HIZLI BAŞLANGIÇ, EZİCİ GALİBİYETLER

Süper Lig’e hızlı giriş yapan Volkan Group, şampiyonanın ilk gününden beri rakiplerine nefes aldırmadı. Gaziantep Doruk Spor’u 10-0 gibi net bir skorla yendi, ardından Gaziantep Polisgücü Spor’u 5-4’lük çekişmeli maçta devirdi. Bu sonuçlarla final kapısını araladı.

19 PUANLA ZİRVEDE, SON MAÇ AMASYA SPOR

19 puanla ligin namağlup lideri olan Volkan Group Erkek Hokey Takımı, son maçını Amasya Spor Erkek Hokey Takımı ile yapacak. Bu maçtan alınacak puan, şampiyonluğu garantileyecek.

BAŞKAN BİLAL ÇEKER: “HEDEF TÜRKİYE VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU!”

Volkan Group Spor Kulübü Başkanı Bilal Çeker, alınan sonuçları değerlendirerek şöyle konuştu: “Takımımız şu anda 19 puanla namağlup unvanını koruyarak final yolunda son maçını yapacak. Sporcularımızın moralleri çok iyi. Teknik heyetimizin ve yönetim kurulu üyelerimizin moralleri de bu sonuçlarla daha iyi. Hedefimiz önce Türkiye Süper Lig Şampiyonu olmak ve ardından Avrupa Şampiyonası’nda ülkemize bir şampiyonluk kupası kazandırmaktır. Bizlere destek veren spor severlere teşekkür ediyoruz.