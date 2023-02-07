Dün sabah Kahramanmaraş merkezli 04.17 ve 13.24'te meydana gelen, birçok ilde etkili şekilde hissedilen depremlerden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzlerce binanın yıkıldığı felakette Hatayspor'dan Christian Atsu, yaklaşık 26 saatin ardından kaldığı enkazın altından yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olan Volkan Demirel, tüm takımını topladı ve özel uçak ayarlayarak ekibinin tahliye olmasını sağladı.

Depremin ilk dakikalarından itibaren mücadele eden Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu! Özel uçak tahsis etti...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde Hataysporlu Christian Atsu ve bordo-beyazlı ekibin sportif direktörü Taner Savut, enkaz altında kalmıştı.

Sabah saatlerinde Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarılıp tedavisine başlanırken, sportif direktör Taner Savut için arama kurtarma çalışmaları sürdüğü açıklanmıştı.

Yaşanan gelişmelerin üzerine depremin ilk dakikalarından itibaren arama kurtarma ve yardım çalışmalarına öncülük eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımını tesislerde bir araya topladı.

Sürekli yardım çağrılarını yineleyen Volkan Demirel önderliğinde Hatayspor oyuncuları ve teknik ekibin Adana'ya geçmeleri sağlandı.

Bordo-beyazlılar, Volkan Demirel'in tahsis ettiği özel uçakla ailelerine Adana'dan ulaşacak.

DHA'ya konuşan Kerim Alıcı, "Takım halinde Hatay'dan Adana'ya geldik. Uçağımız birazdan kalkacak. Ailelerimizin yanına gidiyoruz" dedi.

Volkan Demirel canlı yayın açarak yardım istedi. Hatay'da durumun çok kötü olduğunu ifade eden genç teknik adam, yetkililere seslenmişti. Gözyaşlarıyla durumu anlatan Demirel'in çağrısı, izleyenleri hüzünlendirmişti.