Volkan Demirel resmen açıklandı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik sorumlu pozisyonu için Volkan Demirel'le 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik sorumlu pozisyonu için Volkan Demirel'le 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.