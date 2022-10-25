Volkan Demirel, Ismael'in üstüne yürüdü

Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarında yaşanan bir taç pozisyonunda topun Beşiktaş'a verilmesi sonrası Valerien Ismael'e tepki gösteren Demirel'in bir hayli öfkeli olması gözlerden kaçmadı. Ismael'in üzerine yürümeye çalışan başarılı teknik direktörü teknik ekip güçlükle sakinleştirdi.

"Bu takımın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi"

Maçın ardından konu ile ilgili yayıncı kuruluşa konuşan Demirel, pozisyonda topun kendilerinin olması gerektiğini, Ismael'in ise tepkisiz kalmasını sebep göstererek çok sinirlendiğini belirtti, Demirel, "Son dakikada tacı bize vermesi gerekiyordu rakibin. Teknik adamın yerinde ben olsam, rakibe verirdim. Bu takımın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi." diye konuştu.