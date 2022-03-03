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Spor Volkan Demirel için küfür iddiası
Spor

Volkan Demirel için küfür iddiası

Sivasspor'un Fatih Karagümrük'ü Ziraat Türkiye Kupası'ndan elediği maçın ardından Sivassporlu Ziya Erdal, Volkan Demirel'in, Kerem Atakan Kesgin'e küfür ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 14:59:00 -
Volkan Demirel için küfür iddiası

Sivasspor'un Fatih Karagümrük'ü Ziraat Türkiye Kupası'ndan elediği maçın ardından Sivassporlu Ziya Erdal, Volkan Demirel'in, Kerem Atakan Kesgin'e küfür ettiğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, "Fatih Karagümrük maçının sonunda tatsız olaylar yaşandı. Rakip takım hocası, bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan'a küfür etti. Hocanın hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışmadı. Çocuk, maçın sevincini yaşayacağına şimdi gözyaşı döküyor. Çok zoruna gitmiş. Rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncumuza küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş." dedi.

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