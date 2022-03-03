Volkan Demirel için küfür iddiası
Sivasspor'un Fatih Karagümrük'ü Ziraat Türkiye Kupası'ndan elediği maçın ardından Sivassporlu Ziya Erdal, Volkan Demirel'in, Kerem Atakan Kesgin'e küfür ettiğini söyledi.
Sivasspor'un Fatih Karagümrük'ü Ziraat Türkiye Kupası'ndan elediği maçın ardından Sivassporlu Ziya Erdal, Volkan Demirel'in, Kerem Atakan Kesgin'e küfür ettiğini söyledi.
Tecrübeli futbolcu, "Fatih Karagümrük maçının sonunda tatsız olaylar yaşandı. Rakip takım hocası, bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan'a küfür etti. Hocanın hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışmadı. Çocuk, maçın sevincini yaşayacağına şimdi gözyaşı döküyor. Çok zoruna gitmiş. Rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncumuza küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş." dedi.