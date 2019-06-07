0553 313 94 23

Volkan Demirel için flaş karar!

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren Volkan Demirel’e teklif sunacak.

07 Haziran 2019 Cuma 08:00
Volkan Demirel için flaş karar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz sezonun başında Volkan Demirel ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, “Bu son kontratı olacak” ifadelerini kullanmıştı. Volkan, bir bölümünde kadro dışı kaldığı sezonda beklentilerin çok altında bir performans sergiledi.

Tecrübeli eldivenin kontratı yine sona erdi. Kaptan, yakın çevresine 4. yıldızı takmadan Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini söylese de yönetimin kendisiyle ilgili farklı planları var. 2002’den beri sarı-lacivertli kaleyi koruyan 37 yaşındaki file bekçisine jübile teklifi yapılacak.

Birçok teklif aldı

Volkan’dan futbolu bırakıp, Fenerbahçe’de profesyonel bir görevde kariyerine devam etmesi önerilecek. Yurt içi ve dışından teklifler alan Volkan Demirel’in Sarı-Lacivertliler’in bu talebine nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 08:00
  1. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
  2. Volkan Demirel
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bankalar PTT bugün açık mı? 7 Haziran Cuma
    1. Bankalar PTT bugün açık mı? 7 Haziran..
    2. Japonya’da tarihi zirve… Cumhurbaşkanı..
    3. Eskişehir lise taban puanları 2019..
    4. Batı Karadeniz de güney sahilleri..
    5. Sosyal medya üzerinden satıyorlardı!..
    6. Volkan Demirel için flaş karar!
    7. Bakan Albayrak açıkladı: Tek haneli..
    8. 341 bin dava anlaşmayla sonuçlandı
    9. Kaymakam Özkan sürücüleri şekerlemeyle..
    10. Pençe Harekatı sonrası terör örgütünde..
    11. CHP'nin İstanbul adayı valiye küfür..
    12. Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak..
    13. Yalçın: Belediyeyi CHP alırsa..
    14. Sudanlı muhaliflerden açıklama: Ölü..
    15. Birleşik Arap Emirlikleri'den..
    16. Kütahya'da kan donduran olay!..
    17. Dikkat! Kanserden bile daha tehlikeli
    18. Polisin üzerine pitbull saldı.....
    19. İstanbul'da operasyon... Aralarında..
    20. BM'den Suriye uyarısı: Felaketle karşı..
    21. Tatilcilerin dönüşü başladı... İşte..
    22. Çorum'da korkutan yangın... 6 ev kül..
    23. Meteoroloji'den o kente uyarı!
    24. Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla..
    25. Fenerbahçe'den Buffon bombası
    26. Kavga etiğikomşusunun evini yaktı
    27. BM'den Suriye'nin kuzeyindeki..
    28. Cezayir'de Bin Salih seçime kadar..
    29. Galatasaray aradığı golcüyü..
    30. UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı..
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Alman polisinden insanlık dışı hareket! Müslümanlar ayaklandı
    Alman polisinden insanlık dışı hareket! Müslümanlar ayaklandı