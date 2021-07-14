Volkan Demirel Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Volkan Demirel Fenerbahçe’den neden ayrıldı?

Volkan Demirel Fenerbahçe'yi bıraktı mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Volkan Demirel basın toplantısında Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kulüpte ayrıldığını duyurdu. Ali Koç, "Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylediği halde Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi" diye konuştu.

İşte Başkan Ali Koç'un açıklamaları: "Duruşuyla, Fenerbahçe değerlerini sahiplenmesiyle Fenerbahçe tarihinin en önemli kalecisi olarak tarihe geçmiştir. 17 yıl boyunca 396 maça çıkmış ve yıllarca A Milli Takım kalesini korumuş. Kariyeri boyunca 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış. Pek çok futbolcuya nasip olmayacak kariyerle futbol kariyerine nokta koymuştur. 2 sezon boyunca yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiştir.

Volkan Demirel Fenerbahçe’den neden ayrıldı?

Volkan'la ve hocamızla görüşme yaptık. Hocamız Volkan'la bir arada geleceğini söyledi. Fenerbahçe'den bir müddet ayrılmak istediğini, kendi ayakları üstünde durmak istediği ifade etti. Biz bu görüşünü, planını saygıyla karşıladık. Pres yaptım. İyi bir kadromuz var. Bu sezonu boş geçirme riskini ortadan kaldırırsın. Bir tarih verdi. Fenerbahçe'ye hoca olarak döneceğim dedi. Biz bunu kabul ettik.

Volkan Demirel kimdir?

Volkan Demirel, 27 Ekim 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Okul takımındayken orta saha mevkiinde görev yapan Demirel, takımın kalecisinin takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçti. Bunun ardından okul takımındaki arkadaşlarıyla Kartalspor'a transfer oldu. 2000-02 yılları arasında Kartalspor'da forma giyen Demirel bu takımda 51 maça çıktı. 2002 senesinde Fenerbahçe'ye transfer oldu ve hala Fenerbahçe forması giymektedir.

Fenerbahçe formasıyla birçok başarı yaşayan Demirel, sert kişiliğiyle de bilinmektedir. Milli takım formasını ilk kez 2004 senesinde giymiş ve Belçika'ya karşı oynamıştır. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye-Kazakistan maçı öncesindeki ısınma sırasında kendisine yapılan ıslıklı, küfürlü tezahüratlar sonucu sahayı terk eden Volkan Demirel, o tarihten bu yana Türkiye eski futbol direktörü Fatih Terim tarafından bir daha kadroya alınmadı. Volkan Demirel evli ve 2 çocuk babasıdır.