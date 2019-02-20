0553 313 94 23

Voleybol’da Melikgazi Fırtınası

Türkiye Erkekler Voleybol 2.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Voleybol’da Melikgazi Fırtınası

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda yer alan Melikgazi Belediyespor fırtına gibi esmeye devam ediyor.


2. Lig 3. Grupta ligin bitimine 2 hafta kala 1. Lig yarı final maçlarına katılmayı garantileyen MelikgaziBelediyespor geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı maçta Erzurum Spor Lisesi’ni set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürüyor.


Ligde oynadığı 15 maçta 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 39 puanla ikinci sırada yer alan Çorum Belediyespor’un üzerinde averajla liderlik koltuğuna oturuyor.


Lige terfi yarı final maçları 1- 3 Mart tarihlerinde Malatya’da oynanacak. 4’lü 8 gruptan oluşacak yarı-final müsabakalarında grupların da ilk iki sırayı alan takımlar 1. Lig finallerine katılacak. Bu sezon 2.Lig’den 1’inci lige çıkmak isteyen Melikgazi Belediyespor hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Melikgazi Belediyespor ligin son maçında Pazar günü Develi’de Develi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.


Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk’de yaptığı açıklamada, “Voleybol takımımız bu sezon ligde adeta fırtına gibi esti. Genç kadromuzla önemli galibiyetler ve şanssız mağlubiyetler aldık. Ama en önemlisi ligin bitimine 2 hafta kala 1. Lig yükselme yarı final maçlarına katılmayı garantiledik. Tüm takımımızı tebrik ediyorum.Melikgazi Belediyespor’un sportif başarısının sırrı elbette çok çalışmak ancak sporun ve sporcunun dostu, en büyük destekçimiz olan Belediye Başkanımız, Onursal Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bizlere olan güvenidir. Başkanımız bizlere inanıyor, güveniyor, takımımızda bu güvene layık olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah yarı final maçlarında aynı başarıyı tekrarlayacak ve ilk ikiye girerek 1. Lig finallerine yükselecek, başarımızı taçlandıracağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    1. Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    2. Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5...
    3. Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları..
    4. TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 1..
    5. Hatay’da korkutan yangın
    6. Cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu
    7. MHP’nin Kütahya Belediye Meclis üyesi..
    8. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    9. Köyceğiz’de otomobille, motosiklet..
    10. "Hasta bezinde de haksız fiyat artışı..
    11. ANALİZ - Devrimin 40. yılında “siyasi..
    12. Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan..
    13. Ülseratif kolitte iyi bir tedavi yaşam..
    14. İlik nakli bekleyen Sonat’ın annesinin..
    15. "Antalya gözde bisiklet kamp..
    16. "DEAŞ ile mücadelede taktiklerimiz..
    17. Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan..
    18. Astana Uluslararası Finans Merkezi,..
    19. Heyelanlı bölgede korku içinde..
    20. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı,..
    21. Ankara'nın barajlarındaki doluluk
    22. KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl..
    23. Evli adamın genç kıza ’senden..
    24. "İkinci kez başbakan olmamı yabancı..
    25. Rüzgarda önlisans başvurularının..
    26. Avrupa borsaları
    27. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümü..
    28. Maskeli gaspçılar kaçamadı
    29. "Sigara üremeyi her yönden olumsuz..
    30. Bayburt’ta iki işletmeye örnek esnaf..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı