Voleybolda baraj etabı programı belli oldu





İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı maçlarının tarihleri ve yerleri belli oldu.

Liglerde normal sezonun sonunda puan sıralamalarında 9, 10, 11 ve 12. sırayı alan takımlar, ligden düşecek takımların belirlenmesi için baraj etabında mücadele edecek.

Normal sezonda alınan puanların taşınacağı statüde, 4 takım 2 devreli turnuva maçları oynayacak. Baraj etabı karşılaşmalarının ardından son 2 sırayı alan ekipler 1. Lig'e düşecek.

Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor, baraj etabında yer alacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank, baraj etabında ligde kalmak için mücadele edecek.





- Program





Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde baraj etabının tarihleri ve yerleri şöyle:

Efeler Ligi:

1. turnuva: 3-5 Nisan (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi)

2. turnuva: 12-14 Nisan (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi)





Vestel Venus Sultanlar Ligi:

1. turnuva: 6-8 Nisan (Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

2. turnuva: 16-18 Nisan (Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu)