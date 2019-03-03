Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1



Salon: Burhan Felek Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Simge Aköz, Güldeniz Önal) Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson, Çağla Akın (Buse Kayacan, Nursevil Aydınlar, Atkinson, Cansu Çetin) Setler: 25-20, 25-20, 22-25, 25-11

Süre: 100 dakika (25, 26, 29, 20)

İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı VitrA, 20. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Galatasaray HDI Sigorta ise 7. kez mağlup oldu. İlk iki sette etkili olan Eczacıbaşı VitrA, Boskovic'in iki numaradan ataklarıyla sayı üreterek setleri aynı skorla 25-20 kazandı. Üçüncü sette Galatasaray HDI Sigorta Antrenörü Ataman Güneyligil, maçın hakemine itirazı sonucunda kırmızı kart gördü. Seti, sarı-kırmızılılar 25-22 kazandı ve skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA, ikiden Boskovic, dörtten de Larson'un etkili ataklarıyla seti 25-11, maçı da 3-1 kazandı.



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