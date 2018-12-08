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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:57
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde Dal İrgi, Lopez, Ecem Alıcı, Jineiry Martinez, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Seda Arısoy, Darya Özbek, Ezgi Akyaldız)

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Zeynep Seda Uslu, Aslı Tecimer, Seda Menekşe, Elif Boran)

Setler: 25-19, 20-25, 25-15, 15-25, 7-15

Süre: 126 dakika (30, 27, 25, 27, 17)


AYDIN (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8'inci hafta karşılaşmasında, Nilüfer Belediyespor deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:57
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. maç
  3. Nilüfer Belediyespor
  4. Vestel Venüs Sultanlar Ligi
  5. Voleybol

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