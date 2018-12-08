Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Nilüfer Belediyespor: 308 Aralık 2018 Cumartesi 17:57
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde Dal İrgi, Lopez, Ecem Alıcı, Jineiry Martinez, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Seda Arısoy, Darya Özbek, Ezgi Akyaldız)
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Zeynep Seda Uslu, Aslı Tecimer, Seda Menekşe, Elif Boran)
Setler: 25-19, 20-25, 25-15, 15-25, 7-15
Süre: 126 dakika (30, 27, 25, 27, 17)
AYDIN (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8'inci hafta karşılaşmasında, Nilüfer Belediyespor deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
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