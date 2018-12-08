Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Halkbank: 008 Aralık 2018 Cumartesi 16:08
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Cansu Çetin, Elifsu Ericek, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)
Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur Doğan, Derya Çayırgan, Ceyda Durukan)
Setler: 25-19, 25-19, 25-11
Süre: 79 dakika (26, 31, 22)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0 yendi.
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