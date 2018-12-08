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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Halkbank: 0

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:08
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Cansu Çetin, Elifsu Ericek, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)

Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur Doğan, Derya Çayırgan, Ceyda Durukan)

Setler: 25-19, 25-19, 25-11

Süre: 79 dakika (26, 31, 22)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0 yendi.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:08
  1. Galatasaray
  2. Halkbank
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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