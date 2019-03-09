Voleybol: Toplu sonuç - Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta başladı



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta müsabakaları başladı. Efeler Ligi'nde 5, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 2 karşılaşma oynandı.

Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Efeler Ligi

Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor: 3-1

Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2

Arhavi Belediyespor-Halkbank: 0-3

Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

- Vestel Venus Sultanlar Ligi



Halkbank-Fenerbahçe Opet: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

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