Voleybol: Toplu sonuç
- Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta başladı09 Mart 2019 Cumartesi 20:18
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta müsabakaları başladı.
Efeler Ligi'nde 5, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 2 karşılaşma oynandı.
Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- Efeler Ligi
Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor: 3-1
Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2
Arhavi Belediyespor-Halkbank: 0-3
Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Halkbank-Fenerbahçe Opet: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
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