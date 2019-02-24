Voleybol: Toplu sonuç - Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı. Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Efeler Ligi: Tokat Belediye Plevne-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0 Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor: 1-3

- Vestel Venus Sultanlar Ligi: Karayolları-Çanakkale Belediyespor: 3-2 Beşiktaş-Türk Hava Yolları: 1-3



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