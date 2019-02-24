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Voleybol: Toplu sonuç

- Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı

24 Şubat 2019 Pazar 19:42
Voleybol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Efeler Ligi:

Tokat Belediye Plevne-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0

Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor: 1-3


- Vestel Venus Sultanlar Ligi:

Karayolları-Çanakkale Belediyespor: 3-2

Beşiktaş-Türk Hava Yolları: 1-3


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:42
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