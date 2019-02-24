Voleybol: Toplu sonuç
- Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı24 Şubat 2019 Pazar 19:42
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Efeler Ligi:
Tokat Belediye Plevne-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0
Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor: 1-3
- Vestel Venus Sultanlar Ligi:
Karayolları-Çanakkale Belediyespor: 3-2
Beşiktaş-Türk Hava Yolları: 1-3
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