Eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eli kanlı örgüt FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilgili birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışmalar neticesinde, örgütün “gaybubet evleri” olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları değerlendirilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheliler tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, 07.05.2026 günü saat 01.00 itibarıyla il merkezi odaklı olarak 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.
Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.