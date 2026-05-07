‘Benim oyumla çobanın oyu bir mi’ zihniyeti hortladı! Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine küstah hakaret

Sözde gazeteci, özde provokatör Can Ataklı, internet üzerinden yaptığı yayında, AK Parti seçmenini hedef alan rezil ifadeler kullandı. Toplumun büyük bir kesimini "düşünme yetisinden yoksun" ilan etmeye kalkan Ataklı, "seçkinci" ve "vesayetçi" zihniyetin kirli tortularını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

“Düşünme Diye Bir Kavram Yok”

AK Parti seçmeninin herhangi bir ilkesi veya bilgisi olmadığını iddia eden Ataklı, milyonlarca vatandaşı tahkir etti. Kemalistlerin tipik ilkel bakış açılarını AK Parti seçmeninin bakış açısıymış gibi yutturmaya kalkan Can Ataklı şu herzeleri savurdu:

“Yani AKP kitlesinin bir ilkesi yok. Bir bilgisi yok. Bir görüşü yok. Güne göre bakıyor. Bugün Erdoğan şu tuttuğum şeye siyah dediği zaman alkışlıyorlar. Ertesi gün diyor ki bu beyazmış aslında diyor. Evet diyorlar gene alkışlıyoruz. Çünkü düşünme diye bir kavram yok Hani ben de düşüneyim. Ben de katkı vereyim. Benim de aklım var. Öyle bir şey yok. Shakespeare kararı o verir. Biz bilmeyiz.”

“Eski Türkiye Artığı”

Ataklı’nın bu sözleri, akıllara yıllar önce söylenen ve hafızalarda derin yaralar açan “Benim oyumla çobanın oyu bir mi?” çıkışını getirdi. Sosyal medyada ve siyaset kulislerinde büyük tepki çeken bu açıklamalar; halkın iradesine saygı duymayan, kendisini milletin üstünde gören mankurt bakış açısının bir dışavurumu olarak nitelendirildi.

Vatandaşlar, Ataklı’nın bu hakaret dolu sözlerine karşı; demokrasinin temelinin her bir bireyin eşit iradesi olduğunu hatırlatarak, bu tür "ilkel" yaklaşımların sandıkta her zaman karşılığını aldığını vurguladı.