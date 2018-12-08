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Voleybol: Toplu sonuç

- Efeler Ligi'nin 9. haftasında 2, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında ise 4 karşılaşma oynandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 19:29
Voleybol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'ne 9'uncu, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 8'inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Efeler Ligi


Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediyesi Plevne: 0-3

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe: 1-3


- Vestel Venus Sultanlar Ligi


Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 2-3

Karayolları-THY: 1-3

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 19:29
  1. Efeler Ligi
  2. toplu sonuç
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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