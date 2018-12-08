Voleybol: Toplu sonuç
- Efeler Ligi'nin 9. haftasında 2, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında ise 4 karşılaşma oynandı08 Aralık 2018 Cumartesi 19:29
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'ne 9'uncu, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 8'inci hafta maçlarıyla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Efeler Ligi
Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediyesi Plevne: 0-3
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe: 1-3
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 2-3
Karayolları-THY: 1-3
YORUM YAZ