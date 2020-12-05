Voleybol: Toplu sonuç
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında bir maç oynandı
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 19. haftasında ise bir maç yapıldı.
Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
PTT-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Çan Gençlik Kalespor-Fenerbahçe Opet: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru: 3-1
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Arkas Spor-Solhanspor: 3-1