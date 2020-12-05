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Spor Voleybol: Toplu sonuç
Spor

Voleybol: Toplu sonuç

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında bir maç oynandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:03:36 -
Voleybol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 19. haftasında ise bir maç yapıldı.

Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi

PTT-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Çan Gençlik Kalespor-Fenerbahçe Opet: 1-3

Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru: 3-1


- AXA Sigorta Efeler Ligi

Arkas Spor-Solhanspor: 3-1


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