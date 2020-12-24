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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Nilüfer Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:29:17 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Kıral, İbrahim Acar

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Zekiye Ünal, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç, Açelya Özman, (Nazlı Polat, Bade Keskin)

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Aslı Tecimer, Merve Nezir, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Merve Tanıl (Deniz Emrelli, Yasemin Yıldırım, Maglio)

Setler: 19-25, 15-25, 13-25

Süre: 23, 24, 20 (67 dakika)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme müsabakasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

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