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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:00:59 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Yasemin Güveli, Boskovic, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande Baladın (Simge Aköz, Saliha Şahin, Thompson)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Vasilantonaki, Hande Korkut (Eylül Akarçeşme, Pınar Atasever, Berra Eren, Ecem Alıcı, Ezgi Bektaş)

Setler: 27-25, 19-25, 25-21, 25-27, 15-10

Süre: 32, 28, 29, 35, 16 (140 dakika)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

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