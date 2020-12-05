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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Kuzeyboru: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:58:35 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal)

Kuzeyboru: Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Ceren Nur Domac, Boskovic (Dilek Kınık, Victoria, Ikic, Arzum Tezcan, Sinem Yıldız)

Setler: 23-25, 25-17, 25-17, 28-26

Süre: 109 dakika (27, 25, 24, 33)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

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