Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Sistem9 Yeşilyurt: 3 - Karayolları: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tuncay Sevim, İlhami Şenyurt
Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Derya Güç, Aybüke Tuna Çetinay)
Karayolları: Havili, Ezgi Akyıldız, Ayçin Akyol, Butcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Seda Aslanyürek, Gülçin Doğan, Ezgi Kara)
Setler: 26-24, 25-23, 25-17
Süre: 83 dakika (25,32,26)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Karayolları'nı 3-0 yendi.