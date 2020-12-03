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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Sistem9 Yeşilyurt: 3 - Karayolları: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:52:58 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, İlhami Şenyurt

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Derya Güç, Aybüke Tuna Çetinay)

Karayolları: Havili, Ezgi Akyıldız, Ayçin Akyol, Butcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Seda Aslanyürek, Gülçin Doğan, Ezgi Kara)

Setler: 26-24, 25-23, 25-17

Süre: 83 dakika (25,32,26)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Karayolları'nı 3-0 yendi.


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