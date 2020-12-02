Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Eczacıbaşı VitrA: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu
Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Melis Durul, Thompson, Ogbogu, (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Elif Şahin, Fatma Yıldırım)
Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Aslı Tecimer, Maglio, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım (Merve Nezir, Merve Tanıl, Buse Kayacan)
Setler: 16-25, 25-19, 27-25, 19-25, 13-15
Süre: 141 dakika (24, 27, 37, 31, 22)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.