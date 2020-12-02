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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Kuzeyboru: 2 - Türk Hava Yolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:04:29 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Aksaray

Hakemler: Yasin Okumuş, Kadir Girente

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)

Türk Hava Yolları: Lauren, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Kingdon (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)

Setler: 25-23, 25-22, 17-25, 15-25, 12-15

Süre: 141dakika (34, 34, 26, 27, 20)


AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında, Türk Hava Yolları deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

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