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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Sarıyer Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:31:55 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çıldır, Recep Karakoç

Sarıyer Belediyespor: Gizem Misra Aşçı, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Krystyna, Abdulazimova (Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, İram Çor)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Setler: 19-25, 10-25, 23-25

Süre: 71 dakika (25, 19, 27)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.


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