Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
İlbank: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Erkan Sarı
İlbank: Mori, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen)
Setler: 21-25, 15-25, 13-25
Süre: 70 dakika (26, 23, 21)
ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.