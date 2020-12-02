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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:13:03 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Erkan Sarı

İlbank: Mori, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen)

Setler: 21-25, 15-25, 13-25

Süre: 70 dakika (26, 23, 21)


ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

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