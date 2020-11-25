Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Kuzeyboru: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 2
Salon: Aksaray
Hakemler: Koray Yılmaz, İlknur Çakar
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Humay Topaloğlu, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Ikic, Arzum Tezcan)
Sistem9 Yeşilyurt: Cross, Buket Gülübay, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak (Bihter Dumanoğlu)
Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 25-10, 15-10
Süre: 134 dakika (30, 31, 29, 25, 19)
AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta erteleme maçında, Kuzeyboru, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2'i yendi.