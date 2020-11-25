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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Kuzeyboru: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 2

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:57:27 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Aksaray

Hakemler: Koray Yılmaz, İlknur Çakar

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Humay Topaloğlu, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Ikic, Arzum Tezcan)

Sistem9 Yeşilyurt: Cross, Buket Gülübay, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak (Bihter Dumanoğlu)

Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 25-10, 15-10

Süre: 134 dakika (30, 31, 29, 25, 19)

AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta erteleme maçında, Kuzeyboru, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2'i yendi.

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