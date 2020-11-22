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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:23:39 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Meryem Tekol Pelenk

İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Ceren Önal, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Berra Eren, Ecem Alıcı)

Setler: 18-25, 22-25, 24-26

Süre: 93 dakika (28, 29, 36)


ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

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