Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
İlbank: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Meryem Tekol Pelenk
İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Ceren Önal, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Berra Eren, Ecem Alıcı)
Setler: 18-25, 22-25, 24-26
Süre: 93 dakika (28, 29, 36)
ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.