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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor: 3 - İlbank: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:35:40 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Johnson, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl)

İlbank: Mori, Birgül Parlak, Mambru, Ceren Karagöl, Jack, Ezgi Arslan (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 25-10, 26-24, 22-25, 25-17

Süre: 124 dakika (25, 33, 34, 32)


BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Nilüfer Belediyespor, İlbank'ı 3-1 yendi.

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