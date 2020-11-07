Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Sadettin Kıral, Onur Coşkun
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan (Buse Kaygısız, Bade Keskin, Açelya Özman)
Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş)
Setler: 15-25, 16-25, 10-25
Süre: 61 dakika (20, 20, 21)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.