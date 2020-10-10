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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Opet: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-10 21:43:47 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Ceren Kestirengöz, Cansu Çetin, İpar Kurt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Grotheus, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever, Ezgi Dağdelenler, Pelin Özkılıçcı, Ecem Alıcı, Berra Eren, Cansu Ayyıldız)

Setler: 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 78 dakika (27, 26, 25)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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