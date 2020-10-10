Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Opet: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Ceren Kestirengöz, Cansu Çetin, İpar Kurt)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Grotheus, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever, Ezgi Dağdelenler, Pelin Özkılıçcı, Ecem Alıcı, Berra Eren, Cansu Ayyıldız)
Setler: 25-21, 25-21, 25-17
Süre: 78 dakika (27, 26, 25)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.