Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Kuzeyboru: 3 - İlbank: 1
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık)
İlbank: Mori, Ceren Karagöl, Yaprak Erkek, Yasemin Özel, Jack, Ezgi Arslan, (Ceren Önal, Birgül Parlak, Tuğçe Öcal)
Setler: 25-16, 25-18, 23-25, 25-23
Süre: 126 dakika (24, 29, 37, 36)
AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru, İlbank'ı 3-1 yendi.