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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol: 0 - Karayolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:32:11 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Uğur Ateş, İbrahim Acar

Beylikdüzü Voleybol: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Nazlı Polat, Bade Keskin)

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Nur Özaydınlı, Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Selin Nevruz, Kübra Kegan, Doğa Diraz, Selis Selvi, Tuğçe Ceyhan)

Setler: 18-25, 18-25, 18-25

Süre: 68 dakika (22, 23, 23)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında başkent temsilcisi Karayolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol'u 3-0 yendi.

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