Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Beylikdüzü Voleybol: 0 - Karayolları: 3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Uğur Ateş, İbrahim Acar
Beylikdüzü Voleybol: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Nazlı Polat, Bade Keskin)
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Nur Özaydınlı, Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Selin Nevruz, Kübra Kegan, Doğa Diraz, Selis Selvi, Tuğçe Ceyhan)
Setler: 18-25, 18-25, 18-25
Süre: 68 dakika (22, 23, 23)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında başkent temsilcisi Karayolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol'u 3-0 yendi.